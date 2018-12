Sindacati in pressing «Nelle grandi opere investimenti subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Alla fine anche il governo giallo ha avviato la sua concertazione. L'incontro di ieri mattina tra il presidente del Consiglio e i sindacati può evocare per alcuni versi quelli del passato e lo stesso Giuseppe Conte in apertura di riunione ha voluto in qualche modo chiedere scusa per la tardiva convocazione del tavolo. La cui composizione però segnala anche differenze: ci sono tutte insieme le sigle sindacali, elencate in ordine alfabetico sul sito di Palazzo Chigi: Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil, mentre ancora ai tempi...