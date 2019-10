Simulazione terroristica a San Marco, francesi a lezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Una giornata di esercitazioni quella di domani a Venezia. In mattinata, attorno alle 10.30, ci sarà una simulazione di un allarme bomba in Piazza San Marco mentre nel pomeriggio, nelle acque di Malamocco, verrà simulato l'attacco terroristico ad un vaporetto dirottato. Alle esercitazioni assisteranno alcuni rappresentanti della Brigata Fluviale Francese, a Venezia oggi e domani, per osservare e imparare alcune tecniche di lavoro e controllo nelle acque interne. Il tutto si inserisce nei programmi di sicurezza in via di organizzazione...