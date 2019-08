Simon, si indaga sui soccorsi Il caso 112: così non funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSono arrivati sperando di trovare Simon ancora vivo, tornano a casa con il suo corpo in una bara. La mamma Delfina Godard e gli amici dell'escursionista ventisettenne non si danno pace: accettare la sua morte è difficile, dicono, ma lo è ancora di più se in un angolo della testa rimane il dubbio che avrebbe potuto essere salvato. Ed è ciò che intende accertare la procura di Vallo della Lucania, che ha aperto un fascicolo per approfondire eventuali responsabilità e ritardi nell'avvio dei soccorsi. Anche se, dopo aver lanciato...