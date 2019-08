Simon morto in un burrone: era scomparso da nove giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAMorto in un burrone. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, il turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro durante un'escursione, si sono infrante nella serata di ieri. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. «Sono distrutta, abbiamo avuto fino all'ultimo la speranza che Simon fosse ancora vivo», ha detto a caldo Asha, studentessa danese che condivideva a Roma l'appartamento...