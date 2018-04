Silvio-show anti M5S: «Non sono democratici» Ira Salvini: una piazzata `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROMA Giorgia Meloni rivolge uno sguardo allibito a Matteo Salvini. Il leader leghista è più allibito di lei. Mentre il Cavaliere, in formato Stra-Silvio, da mattatore che non accetta di essere messo all'angolo, sta stracciando lo spartito che era stato scritto tutti insieme nel vertice di Palazzo Grazioli e così congegnato: a nome di tutti Salvini legge all'uscita dallo studio di Mattarella il comunicato unitario che per due ore, virgola dopo virgola, e attenti a non farsi ingannare l'un l'altro, i tre avevano scritto. Per...