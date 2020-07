IL CASO

VENEZIA Ancora a maggio il viceministro Pierpaolo Sileri aveva vivacemente contestato la secretazione dei verbali del Comitato tecnico scientifico. Mercoledì il rappresentante del ministero della Salute ha però idealmente vinto la sua battaglia, attraverso la sentenza con cui il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di tre consiglieri della Fondazione Einaudi: quegli atti devono essere pubblici. Così ieri il pentastellato è tornato all'attacco del Cts, proponendone il completo rinnovo per inserire «chi ha combattuto in prima linea» e suggerendo al riguardo tre possibili figure: tutte della Lombardia e nessuna del Veneto, però, nemmeno un veneto di adozione come Andrea Crisanti.

L'ESPERIENZA

Sileri ne ha parlato a Radio Cusano Campus: «Io rinnoverei completamente il Comitato tecnico scientifico, inserendo i nomi di alcuni specialisti come Maurizio Pregliasco, Alberto Zangrillo e Massimo Galli, coloro che il virus lo hanno combattuto in prima linea. La loro esperienza sarebbe preziosa». Peraltro i diretti interessati hanno reagito in maniera differente alla proposta. «Ringrazio molto il collega Sileri, persona competente e libera, ma la mia indisponibilità a ricoprire ogni ruolo, anche tecnico, correlato alla politica, è perpetua», sono le lapidarie parole di Alberto Zangrillo, primario di Anestesia al San Raffaele. «Ho avuto modo di conoscere il viceministro e di apprezzarne le qualità di medico e di politico: sono davvero onorato della sua considerazione nei miei confronti e sempre disponibile a dare il mio contributo», è invece la replica conciliante di Pregliasco, docente di Igiene alla Statale di Milano. L'infettivologo Galli, direttore all'ospedale Sacco, non ha rilasciato commenti pubblici, ma domani sarà ad Asiago a un confronto sul tema Il Coronavirus va o resta? con Crisanti. Quest'ultimo non è stato invece menzionato da Sileri, il quale del resto non ha citato alcun esperto veneto per il possibile rimpasto del Cts. La circostanza ha suscitato qualche fastidio negli ambienti scientifici e istituzionali del Veneto, regione a cui è stato trasversalmente riconosciuto il merito di aver rappresentato un modello nella gestione dell'emergenza, proprio in contrapposizione alla Lombardia. (a.pe.)

