IL CASOLATINA Veronica De Nitto, cittadina di Latina barbaramente uccisa il 15 gennaio scorso in California, domani - 2 settembre - avrebbe compiuto 35 anni. La ricorrenza acuisce il dolore del padre Luigi che, da quel maledetto giorno, attende verità e giustizia per un femminicidio sul quale è calato un inspiegabile silenzio internazionale. «Che le istituzioni italiane e statunitensi non lascino impunito questo delitto, mia figlia non è...