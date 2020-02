LO SCONTRO

PADOVA La psicosi Coronavirus contagia chi non ha strumenti culturali adeguati, come alcuni giovanissimi che a Padova la scorsa notte hanno pensato bene di insultare persone di origine cinese. Risultato: una rissa che ha causato il ferimento di tre ventenni. Erano le 3 di domenica quando alcuni residenti della centralissima via Roma hanno bersagliato di telefonate il 113 per segnalare una furiosa lite in corso tra due gruppetti di ragazzi. Un parapiglia sentito da molti abitanti, anche perché a quell'ora il centro era ormai semivuoto e silenzioso. In pochissimi minuti una pattuglia della Squadra Volante è arrivata sul posto, ma dei litiganti non vi era più traccia. Li hanno scovati dopo una breve ricerca nella vicina riviera Ruzante, a pochi metri dalla questura. Lì si erano spostati i due gruppi, nove persone in totale tra cui due minorenni.

Gli agenti li hanno prelevati e portati in Questura per ricostruire l'accaduto. Si è così scoperto che lungo via Roma si trovavano a passare alcuni ragazzi di origine cinese. Avevano incrociato l'altra fazione, composta da italiani e stranieri. Alcuni di questi, visibilmente ubriachi, avevano ripetutamente insultato gli orientali dando loro degli untori e accusandoli di essere infetti e di portare in città il temutissimo Coronavirus.

REAZIONE

I bersagli degli insulti avevano reagito e i due gruppi erano arrivati alle mani colpendosi a vicenda prima di scappare verso la riviera perché probabilmente disturbati dai richiami delle persone che li hanno avvisati di aver chiamato la polizia.

In questura è intervenuta anche un'ambulanza perché tre ragazzi erano feriti. Due di loro sono finiti al pronto soccorso: un ventiseienne cinese era infatti svenuto, mentre un venticinquenne moldavo si era procurato un taglio piuttosto profondo al sopracciglio destro. Al termine degli accertamenti tutti i nove partecipanti alla rissa sono stati denunciati e mentre i maggiorenni venivano rilasciati i due minori sono stati riaffidati ai genitori.

Serena De Salvador

