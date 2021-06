Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCORDOVENEZIA Vaccini anti Covid anche in farmacia. In Veneto sarà possibile dal 1° luglio grazie all'accordo raggiunto ieri da Federfarma e Regione del Veneto. «Ma in alcune zone ci saranno delle anticipazioni già dai prossimi giorni», dice il presidente di Federfarma, Andrea Bellon. Vale per l'Ulss 3 Serenissima di Venezia dove i farmacisti che hanno partecipato ai corsi di formazione predisposti dalla Regione si apprestano a...