LA SVOLTA

PORDENONE Un terzo dei circa 1.800 ospiti anziani ha ricevuto anche la seconda dose del vaccino Pfizer da più di una settimana. Un altro terzo ha sconfitto il Covid dopo averlo contratto da novembre a inizio gennaio. La componente restante, salvo qualche caso isolato, attende a giorni la seconda iniezione per guadagnare la massima protezione. Così, nelle case di riposo della provincia di Pordenone è nata la prima immunità di gregge del Friuli Venezia Giulia. E il virus, stretto in una morsa composta da protezione naturale (nei contagiati che sono guariti) e copertura vaccinale, è uscito dalla partita. Da più di due settimane, infatti, non si registra alcun nuovo focolaio nelle residenze per anziani del Friuli Occidentale. L'unico cluster recente è quello scoppiato a Casa Serena (a Pordenone) e che coinvolge 15 ospiti: sono risultati positivi dopo la prima dose del vaccino, ma si presuppone che il virus fosse già in fase di incubazione. E in ogni caso nessuno di loro presenta neppure il minimo sintomo del Covid. Nelle altre residenze (in totale sono 26) il contagio è praticamente sparito. Restano da spegnere solamente i focolai risalenti a fine dicembre, ma gli ospiti positivi si contano sulle dita di due mani.

I DATI

La copertura vaccinale tra gli anziani delle residenze raggiunge il 90 per cento. Rimane fuori praticamente solo chi per ragioni cliniche non può ricevere l'antidoto della Pfizer. Elevata - e non era scontato - anche l'adesione tra gli operatori socio-sanitari: supera il 70 per cento. «Quella del Friuli Occidentale - ha spiegato l'epidemiologo Fabio Barbone, coordinatore della task force regionale per l'emergenza - è sicuramente la situazione migliore in tutta la regione». E allo stesso tempo il Friuli Occidentale è diventato un laboratorio, utile a monitorare gli effetti a breve termine di una campagna vaccinale che almeno tra gli anziani a rischio non ha subito rallentamenti. Va peggio in provincia di Udine e nell'area triestina, dove la vaccinazione nelle case di riposo deve ancora raggiungere i numeri del Friuli Occidentale. Anche ieri, infatti, nelle due aree citate sono stati registrati 42 casi tra gli ospiti delle residenze protette e sette tra gli operatori. Nel Pordenonese invece si può guardare oltre l'emergenza. Per questo oggi è in programma un vertice con l'Azienda sanitaria: i direttori delle case di riposo chiederanno il via libera per la riapertura delle strutture ai familiari. Il primo passo verso l'addio a un isolamento diventato difficile da sopportare.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA