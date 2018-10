Sicurezza, niente espulsione dopo la condanna in 1° grado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Le modifiche, come previsto, sono arrivate. Ma solo per evitare i rilievi del Quirinale, al quale il decreto è stato trasmesso ieri. Così, nonostante il Viminale ribadisca che il testo del decreto Sicurezza sia identico alla prima versione approvata in consiglio dei ministri la scorsa settimana, se non per le clausole finanziarie che non dovranno prevedere alcuna spesa ulteriore, a cambiare, di fatto, è l'articolo 10, modificato anche nel titolo. Un passaggio fondamentale: i richiedenti asilo che siano stati condannati...