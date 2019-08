Sicurezza, Chiesa-Matteo è duello sulla Vergine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Il mondo cattolico condanna senza riserve il decreto Sicurezza bis, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e votato dal Senato. La protesta parte dai giornali di ispirazione cristiana e corre sul web e sui social, assieme a quella delle ong. Per le organizzazioni cattoliche, impegnate in prima linea sul fronte dell'accoglienza ai migranti, è stata scritta «una pagina buia della storia democratica dell'Italia» e i Gesuiti chiamano alla «resistenza». Ma la reazione è anche per il ripetuto uso di immagini religiose....