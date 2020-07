IL FOCUS

ROMA In meno di 24 ore ne sono stati trasferiti circa duemila solo dalla Sicilia, perché le strutture dell'isola sono quasi a pieno carico e i continui sbarchi rendono necessari gli spostamenti rapidi. Le regioni del Nord hanno messo le mani avanti: niente arrivi di migranti. Ma la decisione di preservare alcuni territori è stata presa anche dallo stesso ministero dell'Interno: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, non riceveranno profughi, vista l'emergenza Covid-19 che stanno continuando ad affrontare. E anche il Friuli non avrà nuovi arrivi dalla Sicilia, perché su quel confine sta premendo il flusso migratorio proveniente dalla rotta balcanica e viene sollecitata la chiusura (almeno parziale dei valichi).

Questo lo scacchiere dell'emergenza. Al momento, sarebbero 1400 i profughi sottoposti a quarantena in Sicilia, 400 in Puglia, 250 in Calabria, 100 nel Lazio, 50 in Abruzzo (dove ne stanno comunque per arrivare circa 200), 60 in Campania, 60 nelle Marche, 60 in Basilicata, 10 in Umbria, 50 in Piemonte. Oggi il ministro degli interni Luciana Lamorgese incontrerà l'omologo francese Gerald Darmanin. Tra i temi all'ordine del giorno, la cooperazione transfrontaliera e il contrasto all'immigrazione irregolare e alle organizzazioni che sfruttano gli esseri umani.

È in scadenza, poi, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture per reperire navi per la quarantena. Al momento, sono cinque le manifestazioni di interesse per il noleggio di navi con capienza di circa 600 posti. La procedura di gara terminerà oggi. Obiettivo del Governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni di almeno due unità navali. È stato disposto l'invio dei 400 militari in Sicilia per la sorveglianza delle strutture, e in Friuli Venezia Giulia (50) per rafforzare il dispositivo di controllo delle frontiere terrestri. Dal 16 luglio sono ripresi i voli per i rimpatri verso la Tunisia. Entro oggi saranno 4 i charter effettuati per un totale di 80 cittadini tunisini trasferiti dopo il blocco legato al lockdown.

E dal Nordest giunge un altro allarme. In provincia di Udine, è boom di rintracci di profughi: nel solo luglio, la Prefettura ne ha contati 350. E le strutture per la quarantena dei migranti scoppiano. Di fronte alle nuove strategie dei passeur, le autorità in un maxi-vertice coordinato dal commissario di Governo Valerio Valenti hanno formulato la loro «contromisura» condivisa, contenuta in una proposta tecnica che ora sarà sottoposta ai ministeri competenti, come spiega Valenti: «La proposta consiste nella richiesta di una parziale chiusura di alcuni valichi secondari, tra le province di Udine e Gorizia: si parla di 8 valichi, di cui 4 su Udine. Potrà trattarsi anche di una chiusura oraria, non necessariamente per tutto l'arco della giornata. Inoltre, per supportare meglio queste azioni, chiederemo che i droni che i militari avevano messo a disposizione sul confine triestino vengano spostati su questi valichi minori». I prefetti avevano già chiesto militari dell'Esercito. Per alleggerire le strutture udinesi per la quarantena dei migranti, «la solidarietà regionale - spiega Valenti - ci mette in condizione di dare posti a chi ne ha bisogno. Adesso a Trieste abbiamo 60-70 posti disponibili e ce ne sono anche a Gorizia, che metteremo a a disposizione di Udine». 24 migranti in quarantena sono già stati spostati fra Pordenone e Gorizia.

