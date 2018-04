Sicilia, sbarchi di lusso con barche veloci 13 arrestati. «Potrebbero essere jihadisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FERMIPALERMO Pregava dio perché lo aiutasse a portare a termine ciò che avrebbe dovuto fare. Parlava di un viaggio in Francia per «compiere azioni pericolose» e temeva che non avrebbe mai fatto ritorno. Accenni che hanno subito colpito gli investigatori che lo stavano intercettando. E che inducono il sospetto che stesse pianificando attentati. Dell'uomo «ascoltato» dalle Fiamme Gialle, che hanno scoperto un'organizzazione criminale che organizzava sbarchi di migranti su gommoni extraveloci in grado di sfuggire ai pattugliamenti del...