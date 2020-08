IL CASO

Se da 48 ore per il mare grosso non si registrano sbarchi di migranti in Sicilia, il clima istituzionale tra Roma e Regione rimane incandescente. Si alza anche lo scontro politico, con la Lega che si schiera con il governatore siciliano, e Italia Viva, col capogruppo al Senato Davide Faraone, che presenta un esposto alla Procura di Agrigento contro Musumeci e Salvini. A scatenare il braccio di ferro è l'ordinanza con la quale il presidente della Regione siciliana ha disposto la chiusura di tutti gli hotspot e i centri di accoglienza che non hanno i requisiti igienico-sanitari per potere rispettare le norme anti Covid. L'ultimatum è scaduto a mezzanotte e il governatore ha deciso di portare la questione in Tribunale: «Ci rivolgeremo alla magistratura». Procurato allarme, abuso d'ufficio e diffamazione sono invece i reati ipotizzati nell'esposto contro Salvini e Musumeci consegnato dal senatore Faraone alla Procura.

Ieri sera però Musumeci ha inviato una nota di diffida alle prefetture per l'esecuzione dell'ordinanza. Nel documento, il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot. Il governo potrebbe impugnare già nelle prossime ore l'ordinanza emessa da Musumeci.

