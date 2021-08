Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOROMA In Sicilia i ricoveri in terapia intensiva sono raddoppiati in due settimane e solo negli ultimi sette giorni sono già morte 80 persone per Covid. Eppure, non ci sarà il passaggio in fascia gialla, mentre la Regione sta intervenendo di propria iniziativa studiando alcune zone rosse locali. Il sistema dei colori, che dovrebbe regolare le precauzioni delle singole regioni in caso di incremento dei ricoveri, sta mostrando la sua...