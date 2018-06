CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Siate forti, un abbraccio, vi amo». Sono le ultime drammatiche parole al telefono di Gloria ai genitori prima di un silenzio inquietante che avrebbe cambiato la vita di tutta la famiglia Trevisan. È trascorso un anno da quella maledetta notte londinese del 14 giugno 2017. La vita terrena della ragazza, così come quella del fidanzato Marco Gottardi, si è spenta tra le fiamme del pauroso incendio alla Grenfell Tower. La mamma Emanuela Disarò, il papà Loris e il fratello Giulio in questi giorni sono in Inghilterra per partecipare...