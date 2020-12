Alla guida di una galassia gastronomica che comprende nove insegne fra ristoranti gourmet, trattorie, cicchetterie, pizzerie e pasticcerie, da Verona a Milano fino alla spiaggia di Bovo Marina in Sicilia, il pluristellato Giancarlo Perbellini, chef veronese di Bovolone è, diciamo così, amareggiato, anche se il termine non rende l'idea.

«Purtroppo siamo nelle mani di persone che decidono senza conoscere, degli incompetenti che, pur essendo tali, non chiedono o se chiedono non ascoltano. Non nascondo che la situazione sia grave e che servissero dei provvedimenti drastici, ma non puoi lasciarmi in sospeso e dirmi che si chiude tutto quando abbiamo già raccolto prenotazioni, caparre, fatto gli ordini, organizzato il lavoro.

Avessero fatto come la Francia, che il 10 novembre ha detto: stop, si chiude fino a dopo le feste, sarebbe stato molto più serio, avremmo capito e accettato. Le faccio un esempio: a Milano avevamo riaperto da pochi giorni, richiamato il personale, riavviato la macchina, e adesso dobbiamo chiudere di nuovo. Chi prende queste decisioni non ha cognizione del nostro lavoro».

Il suo amico Giancarlo Aneri, propone un prestito decennale per salvare il settore, lei cosa direbbe al presidente Conte se potesse?

«Mah, forse quello che gli direi magari lei non potrebbe scriverlo...Fra le cose che invece si possono scrivere la prima è che io i mutui per tenere in piedi sette delle mie nove attività li ho già fatti e me li pagherò. Poi gli chiederei di pensare soprattutto ai lavoratori, perché non si sopravvive a lungo con questo tipo di cassa integrazione, per non parlare delle partite Iva: sono prese per i fondelli, non ristori. In ogni caso, non si possono assimilare i ristoranti ai bar, hanno problematiche completamente diverse».

Altro?

«Sicuramente lo pregherei anche di farmi sapere al più presto quali prospettive abbiamo per gennaio. Facciano quello che credono sia giusto fare ma stavolta ce lo dicano per tempo. E poi gli direi un'ultima cosa...».

Sarebbe?

«Che quando si adottano dei provvedimenti bisogna anche farli rispettare. Inutile imporre divieti e poi ognuno fa quello che vuole e nessuno controlla. E qui ce l'ho con la mia categoria. Io nella mia pizzeria Du de Cope a Verona ho portato i coperti da 78 a 48, ma in giro vedo colleghi, e purtroppo la maggior parte, che al massimo hanno tolto un paio di tavoli. Ecco, se siamo tornati nella palude è anche per colpa di chi, nella nostra categoria, non ha rispettato le regole, senza però che nessuno andasse a controllare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

