L'INCHIESTAROMA Lo ha accoltellato di fronte alla moglie e alle due figlie piccole. Il 34enne tunisino, da anni residente in Italia, Tayari Marouan, crolla a terra. Si accascia. Muore. Alle 13.15 di domenica, in una delle vie centrali di Bergamo, va in scena il peggiore degli epiloghi. Ad assassinare il nordafricano, con un unico colpo sferrato al centro del petto, è un ragazzo italiano. Venti anni è l'età dell'omicida.Un fendente dopo...