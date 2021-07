Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIACAORLE Il figlio si getta in mare per salvare il papà ma la vacanza da sogno sul litorale veneziano si trasforma in tragedia per una famiglia irlandese. Il capofamiglia 51enne è deceduto ieri nel primo pomeriggio per annegamento, grave invece il figlio di 16 anni. È accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri sul litorale di Eraclea Mare, al confine con la spiaggia di Caorle. È qui, nella località di Duna Verde, che la famiglia di...