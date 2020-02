LA GIORNATA

ROMA La maggioranza continua ad andare avanti in ordine sparso e continua sbattere la testa sullo scoglio prescrizione. Il braccio di ferro tra i partiti che sostengono il governo va avanti e le posizioni restano distanti nonostante l'ultimo tentativo di mediazione del premier Giuseppe Conte, che convoca un vertice in tarda serata per provare a sbloccare l'impasse.

I protagonisti dello scontro, anche nella giornata di ieri, sono Italia viva e M5S: Matteo Renzi non cede e spiega che esiste solo il rinvio della riforma di Alfonso Bonafede, il quale però non gradisce: «È inaccettabile», sbotta. Conte allora chiama tutti a palazzo Chigi nell'estremo tentativo di trovare una mediazione che in partenza sembra quasi impossibile. Richiama alla responsabilità, li invita a fare il passo che consenta di siglare un'intesa. Serve non solo a mandare avanti la riforma del processo penale ma a sbloccare l'intera agenda di governo, ostaggio dello scontro sulla giustizia.

Pd e Leu spingono per una mediazione: l'idea è far scattare il blocco definitivo della prescrizione solo dopo una doppia condanna, in primo grado e in appello. Il Movimento dice un sì condizionato. Renzi dice no, non basta: bisogna rinviare tutto di un anno. Se gli altri partiti andranno avanti senza Iv, avverte, porterà lo scontro al Senato «dove Bonafede anche con il Pd non ha i numeri: dovrà cedere». Se non ci sarà intesa, replicano fonti M5s, il ministro andrà alla sfida in Aula.

Il clima all'interno della maggioranza è pessimo e allora anche chi fino a oggi si è mostrato più morbido e disposto al compromesso, cioè il Pd, dà segnali si insofferenza. Il segretario dem Nicola Zingaretti prende di petto i 5Stelle e l'iniziativa di Luigi Di Maio, che ha chiamato in piazza i grillini il 15 febbraio sventolando le bandiere pentastellate, prescrizione appunto e taglio dei vitalizi: «Giudico questa iniziativa un errore, invito Di Maio a guardare al futuro e a come questo governo può trovare una prospettiva politica. Chiedo un chiarimento al M5S, decidete cosa volete fare rispetto a questo governo, altrimenti nessun problema è risolvibile».

Il Pd si appella a Conte perché agisca sui grillini in modo da ottenere un salto di qualità nell'azione dell'esecutivo. Zingaretti torna a definire il premier «riferimento dei progressisti» e anche per questo gli chiede di «voltare pagina» sui decreti sicurezza di Salvini. Dal M5s Vito Crimi tenta di smorzare i toni: «La piazza sarà contro i vitalizi», non contro il governo. «È una battaglia che il M5s ha sempre fatto», concorda Conte. Ma con i 5Stelle balcanizzati e Iv in trincea sulle sue battaglie, fare passi avanti è molto complicato.

Per sciogliere il nodo prescrizione Conte punta sulla riforma complessiva del processo penale, che mira a tagliare i tempi dei processi e quindi a «sterilizzare» la prescrizione. E chiede ai partiti della sua maggioranza di fare il passo che consenta di siglare un'intesa: il tentativo è convincere Iv a ritirare l'emendamento al decreto Milleproroghe per rinviare la riforma Bonafede. Il ministro della Giustizia fissa la sua trincea e dice no a ogni rinvio, bocciando anche l'idea, che piace a una parte dei renziani, di far scattare la sospensione della prescrizione dopo il secondo grado di giudizio. Ma Bonafede apre a un meccanismo per step, proposto dal deputato Leu Federico Conte, che bloccherebbe la prescrizione - come prevede la legge Bonafede - dopo il primo grado di giudizio, ma tornerebbe a farla decorrere in caso di assoluzione in appello.

Può bastare? Pd e Leu dicono di sì. Iv dice di no. Ma gli alleati potrebbero decidere di andare avanti anche senza i renziani. A quel punto si rinvierebbe tutto alla battaglia parlamentare. Iv fa sapere che alla Camera voterà l'emendamento Annibali per rinviare di un anno la riforma Bonafede e poi in Aula, il 24 febbraio, il testo Costa (FI) per cancellare la legge del ministro M5S. A Montecitorio Renzi non ha i numeri: «Ma al Senato presenteremo la stessa proposta- minaccia Iv - e i numeri lì non li ha Bonafede...».

Fabrizio Nicotra

