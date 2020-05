LA TRAGEDIA

TEOLO (PADOVA) I pompieri arrivano per domare un incendio. Ma spente le fiamme, nell'abitazione si trova il corpo senza vita della padrona di casa. Ci sono ancora molti lati oscuri sulla vicenda della morte della 58enne Sabine Helgard, di origine tedesca ma sposata da anni con un noto farmacista di Abano (Padova) che risiedeva nell'abitazione andata a fuoco nella tarda serata di sabato. L'immobile è stato sequestrato dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, coordinate dal pubblico Ministero di Padova Giorgio Falcone, che ha disposto anche l'autopsia sul corpo della vittima. Non è chiaro cosa sia successo, ma l'ipotesi più accreditata è che sia stata la donna stessa ad appiccare le fiamme, nella disperata volontà di togliersi la vita.

IL FATTO

Tutto è avvenuto sabato in tarda serata, nella villa ricavata da una grande casa rurale di via Vicinale Monteortone, inerpicata sui colli Euganei. Erano da poco passate le 21.30 quando alla stazione dei carabinieri di Teolo è arrivata la segnalazione di un incendio, diramata dall'allarme elettronico dell'abitazione. I militari arrivati sul posto assieme ad un'unità dei vigili del fuoco di Abano hanno subito raggiunto l'abitazione, quando ancora le fiamme sembravano poter essere circoscritte. In pochi minuti si sono precipitati sul posto anche il marito e i due figli della vittima, che erano stavano cenando ad Abano e che quando hanno saputo cosa stava accadendo hanno temuto che la cinquantottenne fosse rimasta nella casa inghiottita dalle fiamme.

I SOCCORSI

Ad ostacolare i soccorsi, oltre al fuoco che stava diffondendo velocemente, c'era anche la strana presenza di un trattore, parcheggiato all'interno del cortile, proprio a ridosso del cancello di ingresso. I soccorritori hanno cosi dovuto scavalcare la recinzione per introdursi all'interno della villa. Il loro lavoro è risultato subito improbo. Il fuoco ed il fumo si stavano ormai impadronendo dei locali, al punto che si è reso subito necessario l'arrivo di un'altra unità dei pompieri da Padova. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse alle stalle dov'erano ricoverati i cavalli di famiglia. Nella speranza di poter soccorrere la cinquantottenne, è anche giunta in appoggio un'ambulanza del Suem. Tutto purtroppo è stato inutile. I vigili del fuoco, una volta in grado di farsi largo all'interno dell'abitazione, hanno trovato la donna esanime all'interno del bagno.

Disperata la reazione del marito e dei figli che hanno ricevuto appena fuori dalla casa la notizia del ritrovamento del corpo. La ricerca ha causato anche un lieve ferimento da ustione ad uno dei carabinieri, subito medicato dai sanitari.

LE INDAGINI

È molto probabile che si sia trattato di un atto autolesionistico. Secondo quanto è stato dichiarato dagli inquirenti, sarebbero stati rinvenuti accanto al corpo della donna alcuni biglietti, indirizzati ai famigliari, alcuni dei quali scritti in tedesco. Anche questo dettaglio, accanto alle modalità in cui si è sviluppato il rogo fanno pensare che il drammatico rogo possa essere stato appiccato dalla vittima stessa, nel tentativo di togliersi la vita. La villa è stata subito posta sotto sequestro dal pm che ha disposto anche l'autopsia. La notizia della morte di Sabine Helgard ha destato profonda impressione sia a Teolo che ad Abano dove era molto conosciuta. Sabine Helgard si era sposata in Germania nel 1993 e si era successivamente stabilita a Monteortone, nelle grande casa di campagna poi ristrutturata. Era una grande appassionata dei cavalli nonostante fosse stata vittima, diversi anni fa, di un incidente che l'aveva costretta al ricovero in rianimazione. Ultimamente aveva dovuto affrontare altri problemi di salute. Ieri mattina la figlia, chiusa nel suo dolore ha spiegato, «quel che è avvenuto è una storia molto triste».

