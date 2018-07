Si sdraia per filmare l'amico in moto con lo smartphone: travolto e ucciso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMATERNI Lo smartphone di Roberto continua a squillare. Spezzando il silenzio di una notte in cui c'è spazio solo per le lacrime e il dolore. Roberto Albanucci, 17 anni, calciatore e studente modello, è morto per un tragico gioco. Una vita spezzata mentre filmava col cellulare lo scooter dell'amico, che sarebbe dovuto passare a qualche centimetro da lui, disteso a terra sulla carreggiata. E che invece l'ha centrato alla testa. INDAGINIQuei fotogrammi registrati dal cellulare della vittima restituiranno la conferma di quel che è...