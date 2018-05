Si schianta in Himalaya dopo un volo di 800 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SALITAMANTOVA Era un alpinista esperto con alle spalle la conquista di cinque dei 14 mitici Ottomila. Una passione per le vette che lo ha tradito proprio quando stava per domare in Nepal il Dhaulagiri, nella catena dell'Himalaya, con i suoi 8.167 metri la settima montagna più alta del mondo. Il corpo di Simone La Terra, 37 anni tra pochi giorni, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ma da quattro anni residente a Pozzolengo in provincia di Brescia, è stato ritrovato questa mattina a 6.100 metri di quota,...