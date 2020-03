IL RETROSCENA

ROMA «Non finisce qui». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ripetono in pubblico ciò che più volte hanno dovuto spiegare a ministri e leader della maggioranza non completamente soddisfatti per le misure contenute nel decretone cura Italia.

LA CORSA

Per consistenza, 25 miliardi, si tratta di una vera e propria manovra e come tale non poteva non subire il classico assalto alla diligenza che caratterizza ogni legge di bilancio che, solitamente, si inizia a discutere a luglio e si conclude a dicembre. Ma stavolta è in gioco la salute degli italiani, si è dovuto fare tutto in fretta, ma l'attesa per il decreto era per venerdì scorso ed invece la discussione interna alla maggioranza ha spostato in là il varo delle misure. Una corsa che ha visto impegnati tutti i partiti e i relativi ministri che hanno scaricato sul ministero dell'Economia una valanga di richieste litigando alla fine anche su di chi fosse qualche bandierina.

Nelle otto ore di pre-consiglio il ministro Gualtieri era riuscito a mettere insieme i pezzi di un complicatissimo puzzle anche se alla fine è stato costretto a impiegare tutti 25 miliardi che il Parlamento gli aveva messo a disposizione con la variazione alla nota di aggiornamento. Domenica notte sembrava fatta, al punto che il ministro degli Esteri Luigi di Maio si era già preparato per «far nottata», quando si è deciso di rinviare all'indomani. Muniti di guanti e mascherine, il Consiglio dei ministri si è riunito con alcuni ministri collegati in videoconferenza e con il testo del decreto composto da oltre cento articoli e altrettante pagine. A mugugnare sin dal giorno prima, è Italia Viva perché la moratoria sui mutui non è estesa a tutti gli autonomi ma solo a chi può dimostrare nel trimestre febbraio-maggio un calo del fatturato del 33%, mentre i renziani sono riusciti ad ampliare il fondo per i professionisti iscritti agli ordini. In difesa delle partite Iva si sono mossi anche i 5S con il sottosegretario Stefano Buffagni che anche dopo il varo del decreto chiede «di fare di più per le partite Iva». Nel timore di essere stati tagliati fuori dalla gestione dei decreto, malgrado il decisivo contributo della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, i grillini si sono fatti sentire tagliando la norma che prevedeva 80 milioni per le emittenti radiotelevisive locali e per i giornali locali che continuano ad uscire anche nelle zone a più alto contagio malgrado il virus, malgrado il netto calo della pubblicità e malgrado non abbiano i mezzi per fare lo smart working. «Si attinge dai fondi esistenti, non si stanzia nulla di nuovo», è stata la linea del reggente del M5S Vito Crimi che conferma una certa idiosincrasia per giornali e giornalisti. Il confronto più acceso si è però avuto su Alitalia. Nel decreto sono contenute le norme per il salvataggio della Compagnia e ieri Maurizio Lupi, esponente di Noi con l'Italia, si chiedeva cosa c'entrasse Alitalia con un decreto «su sanità e lavoro». L'esigenza di accorpare quanto più possibile i provvedimenti, visto che il Parlamento lavora a ritmi ridotti, ha spinto il ministro Gualtieri ad inserire anche la prevista nazionalizzazione di Alitalia nel decreto Cura Italia. A remare contro, per esigenze di bandiera, sono stati però sino all'ultimo i 5S anche perché la nuova società passa direttamente sotto il controllo del ministero dell'Economia che per l'occasione sgancia 600 milioni di euro.

IL COSTO

Alla fine ciò che ha spinto tutti a mollare la presa non è stato solo il fatto che il Mef aveva dato fondo a tutti i 25 miliardi disponibili, ma anche per la promessa fatta da Conte e Gualtieri che ad aprile ci sarà un nuovo decreto - quindi una nuova richiesta di sforamento, a meno che l'Europa non provveda con fondi propri - e che quello varato ieri è comunque modificabile in Parlamento, anche a costo di sforare l'attuale tetto. D'altra parte per la conversione in legge ci sono sessanta giorni di tempo e quindi c'è margine per regolare le misure a seconda dell'andamento dell'emergenza. Un calcolo e una promessa che ha ammorbidito anche la reazione delle opposizioni, che nei giorni scorsi erano state ricevute sia dal premier Conte che dal ministro Gualtieri, inizialmente partite lancia in resta salvo poi frenare dopo le caute parole di Silvio Berlusconi che si è detto «impegnato nel sostegno allo sforzo corale del Paese» prendendo atto della volontà del governo di «voler preparare un nuovo decreto».

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA