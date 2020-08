Si sale uno per volta, con la mascherina sul volto. Solo così potrà partire il servizio di scuolabus a settembre: a bordo si sta con la mascherina, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni o dei ragazzi con disabilità. Quando il primo studente si siede al suo posto, sale il secondo e così via. Il problema principale riguarda però le vetture a disposizione: non saranno sufficienti. Sui mezzi dedicati agli studenti va sempre rispettato il distanziamento di un metro: uniche eccezioni sono consentite se i sedili solo in fila uno dietro l'altro, senza far sedere i passeggeri faccia a faccia, oppure se il viaggio dura al massimo 15 minuti. Un limite che potrebbe essere superato in una grande città, come Roma ad esempio, per il traffico. In quel caso sarà necessario investire fondi per nuove navette, frazionare il percorso e individuare nuove fasce orarie del trasporto non oltre le 2 ore prima e un'ora dopo l'orario scolastico. E così dai Comuni e dalle Regioni stanno emergendo criticità nel modificare il servizio con le necessità delle scuole dei singoli territori e lunedì partirà un tavolo di discussione al ministero. Nei guai anche le scuole private che dovranno raddoppiare il servizio privato di scuolabus. Nel caso dei treni o bus regionali sarà possibile sfruttare dei parafiati in stoffa per separare i passeggeri seduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA