Si può paragonare la lotta al Covid-19 alla maratona di New York? «Ogni giorno mi misuravo la febbre e dicevo: fatto, anche questo è andato. Era come se avessi percorso un altro miglio verso la finish line. Perché al traguardo ci arriveremo». Caterina Tiozzo, veneziana di Mestre, medico neonatologa dell'NYU, la New York University, ne è convinta: con i vaccini ne verremo fuori. E lo dice pur essendo tra i pochi che hanno avuto una «severa» reazione avversa al Pfizer.

Dottoressa Tiozzo, lei si è vaccinata?

«Sì, ho fatto la prima dose il 22 dicembre all'ospedale a New York. Il 12 gennaio, alle due del pomeriggio, ho avuto il richiamo. Mi avevano detto che con la seconda dose c'era la possibilità di stare male e che era meglio prendere la Tachipirina poco prima o dopo l'iniezione. Il giorno dopo sono stata malissimo. Febbre alta, 40 gradi, brividi, a letto saltavo, occhi che lacrimavano, ho perso 2 chili in tre giorni».

In quegli attimi si è pentita di essersi vaccinata?

«No. Sapevo che era il mio corpo che stava reagendo e dicevo: vai, vai, vai».

È vero che la sua reazione al vaccino Pfizer è stata segnalata alle autorità competenti?

«Sì, come reazione severa. È giusto che vengano fatte le segnalazioni».

Adesso come sta?

«Benissimo. E non solo fisicamente. Farsi il vaccino è come rinascere, ti senti protetto, non hai più paura. Io, dopo mesi, ho ricominciato a prendere la metropolitana».

Com'è la situazione a New York?

«Un anno fa, allo scoppio della pandemia, eravamo più indietro dell'Italia. Io, che da oltreoceano seguivo le vicende del mio Paese, consigliavo: dobbiamo comprare mascherine, guanti, dispositivi di protezione. Quando lo dicevo mi guardavano scettici, pensavano che il coronavirus fosse una vicenda lontana. Sappiamo invece com'è andata, davanti al mio ospedale avevamo i camion carichi di cadaveri».

E ora?

«Adesso siamo più avanti noi dell'Italia. Intanto ai vaccinati viene rilasciato un certificato con tutti i dati, numero del lotto, scadenza, vaccinatore, nome di chi ha documentato l'inoculazione. C'è anche una App, abbiamo tutto sullo smartphone».

Le vaccinazioni come procedono?

«Si vaccina a manetta. La popolazione è stata suddivisa per fasce di priorità, come in Italia, ma c'è la possibilità di verificare online se in un centro vaccinale o in una farmacia si è liberato un posto o se è avanzata una dose».

Lei partecipa alla campagna vaccinale?

«Appena rientrerò a New York da Mestre, dove sono venuta a trovare i miei genitori, mi offrirò per fare vaccini».

Quanto vi pagheranno?

«Lo facciamo gratuitamente».

È tornata a Mestre in piena zona rossa, a New York com'è la situazione?

«È bellissimo, un po' alla volta sta riaprendo tutto, dal 5 marzo si può andare al cinema con una capienza del 25%, si è ripreso ad andare al ristorante ma la maggior parte di noi preferisce cenare all'aperto, mangiavamo fuori anche quando eravamo a meno 5 gradi. Ed è in corso New York popsup, 300 eventi in 100 giorni per rivitalizzare la città e dare un supporto alle imprese dell'intrattenimento che per un anno non hanno potuto fare nulla. Però portiamo sempre la mascherina, anche se siamo vaccinati. È la differenza che ho notato appena tornata a Mestre».

Cioè?

«È come se qui mancasse senso civico. L'altro giorno ho visto un gruppo di ragazzi bersi lo spritz in gruppo nonostante la zona rossa. Ho chiamato la polizia».

Alda Vanzan

