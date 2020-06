IL BOLLETTINO

VENEZIA Quando il Veneto era chiuso in casa, ogni giorno il governatore Luca Zaia ringraziava i giovani. Perché erano loro, più degli adulti e degli anziani, a rispettare le regole, a non uscire, a restare chiusi tra quattro mura. Adesso che il Veneto è aperto, Zaia si rivolge ancora ai giovani, ma non più per ringraziarli. Troppe, infatti, le segnalazioni di assembramenti sulle spiagge o nelle piazze degli spritz arrivate da tutta la regione lo scorso fine settimana: un sabato e una domenica, ha detto Zaia, «caratterizzati dal mancato rispetto delle regole». Di qui l'appello: «Non vi dico di restare a casa, ma di rispettare le regole. La spiaggia è grande, si può andare dove c'è meno gente. E poi la mascherina: è fondamentale all'interno dei locali e quando ci sono assembramenti».

Ma la situazione non era migliorata? «Certo - ha detto Zaia - dal 10 aprile il trend di nuovi casi positivi è in calo, ma anche oggi abbiamo registrato due nuovi casi positivi, il che significa che il virus continua a circolare, e quindi, siamo fortemente preoccupati dal ritorno del virus. Il mio appello, ai giovani soprattutto, è quello di evitare gli assembramenti e di continuare ad usare la mascherina, perché se torna la reinfezione con questi assembramenti, bisogna tornare a restrizioni pesanti».

I dati aggiornati a ieri sera danno in Veneto un altro decesso, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.003 vittime. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 580 (-7) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 19.249 (+2). Scendono i ricoverati in terapia intensiva: adesso sono 11 (-1), sempre con un positivo al coronavirus.

In Friuli Venezia Giulia ieri non si è registrato alcun nuovo caso di contagio da coronavirus. Il numero delle persone risultate positive al virus resta invariato a 3.305. I deceduti rimangono 344, di cui 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Secondo i dati della Protezione civile, sono 9 le regioni senza più pazienti Covid in rianimazione: si tratta di Marche, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. E inoltre la provincia autonoma di Trento. Aumentano però i contagi (238.720, +218), mentre calano le vittime: 23 nelle ultime 24 ore (3 in Lombardia), per un totale di 34.657.

