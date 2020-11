LO SCENARIO

LONDRA Con solo uno scatolone in mano e la consueta aria torva, il superconsigliere Dominic Cummings ha lasciato ieri Downing Street, inaugurando una nuova era nella premiership di Boris Johnson. Uno dei principali artefici della Brexit, così famoso da essere interpretato da Benedict Cumberbatch in un film sulla campagna referendaria, e dello straordinario successo di Johnson alle elezioni di un anno fa si è dimesso «con effetto immediato» dopo che la sua influenza è stata messa sotto scacco da una cordata guidata dalla fidanzata di Johnson, Carrie Symonds, trentaduenne esperta di comunicazione politica e convinta che andando avanti così il premier stesse per andare a sbattere contro un muro.

L'asse formato da Symonds e da Allegra Stratton, nota giornalista televisiva che da gennaio si occuperà dei briefing quotidiani di Downing Street, ha convinto Johnson a non promuovere a capo di gabinetto il suo portavoce Lee Cains, vicino a Cummings e come lui fautore di una linea molto aggressiva e ben poco collegiale, che ha sottratto al premier il sostegno e la fiducia di molti ministri e deputati. E ora, con l'uscita di scena dei due, anticipata a ieri rispetto alla scadenza di Natale indicata già a gennaio scorso da Cummings nel suo vivace blog, l'influenza dei Vote Leave, ossia degli euroscettici oltranzisti, viene ridimensionata di molto nel partito, anche se non in quello che resta dei negoziati sulla Brexit. «Nessuno è indispensabile», ha osservato Bernard Jenkins, figura influente dei Tories, precisando che «nessun primo ministro può permettersi un consigliere che diventa un notizia, che domina la comunicazione del governo e che mina i messaggi che lo stesso governo vuole mandare». Il riferimento è alla primavera scorsa, quando, con Johnson ricoverato, Cummings aveva infranto tutte le regole del primo severissimo lockdown andando dai suoi genitori a trecento chilometri da Londra e facendosi vedere in giro in un castello, dove aveva detto di essere andato per testare la sua vista prima di rimettersi in strada. Non si era scusato e soprattutto Johnson non lo aveva costretto a dimettersi, peggiorando il mal di pancia in un partito dove i metodi bruschi di Cummings avevano fatto già molte vittime e dove tutti erano impegnati a convincere gli elettori a non incontrare neppure i parenti per contenere il covid. Insomma, con l'uscita di scena dell'uomo che più di chiunque altro ha definito questa stagione politica, Johnson sarebbe pronto a premere il bottone reset per salvare la sua premiership, sulla quale pesano le nubi di sondaggi pessimi e di una gestione a dir poco caotica della pandemia. L'idea, ispirata anche dalla vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti, è quella di cercare di unire il paese con toni più morbidi e di chiudere il capitolo delle guerre politiche e culturali che vanno avanti da anni, e di questo avrebbe parlato il premier, dicendosi stanco delle polemiche, nel corso del suo incontro di ieri con Cummings e Cain.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA