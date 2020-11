LO SCENARIO

ROMA Niente ulteriori tentennamenti. È arrivata una prima apertura di Berlusconi alla federazione di centrodestra. In attesa però di stabilire modalità, tempi ed ambizioni, nelle prossime ore ci sono già due prove importanti da affrontare.

Intanto si deve sciogliere il nodo delle candidature alle prossime amministrative, Roma in primis. Salvini è convinto, come Berlusconi, che Bertolaso sia la carta migliore da spendere, ma Fdi ancora nicchia. «Potrebbe essere un buon sindaco ma non è un candidato vincente», ribadisce un big del partito di Giorgia Meloni. Altri nomi sono stati per ora bocciati e ufficialmente non è stata convocato alcun vertice, anche se non si esclude che oggi il confronto possa ripartire.

L'unità della coalizione si misurerà poi sui provvedimenti economici dell'esecutivo: oggi FI alla Camera si asterrà sulle pregiudiziali al Dl Covid presentate dalla Lega e quasi sicuramente si arriverà all'astensione di tutti i partiti dell'alleanza pure sul voto sullo scostamento di bilancio, anche se Berlusconi non esclude ancora di dare il via libera. Si va comunque verso una risoluzione unitaria e proseguono i contatti con il Mef: «Abbiamo posto delle condizioni, vediamo se verranno accettate».

L'APERTURA

La certezza è che il Cavaliere ha deciso di aprire a Salvini, di andare a vedere il suo gioco. È un messaggio distensivo: «È stata sempre la mia idea, ci lavoreremo». Tempi e modalità sono da valutare ma l'ex presidente del Consiglio è d'accordo non solo sull'idea di un unico raggruppamento in Parlamento ma anche sull'eventualità di un nuovo soggetto politico. Del resto il capo leghista con più di un interlocutore ha fatto l'esempio del Pdl. Ovviamente non ci sarà una riproposizione dello schema del passato, anche perché Giorgia Meloni frena e non poco. «Per ora quella di Salvini è solo una sparata», dice un esponente di primo peso di Fratelli d'Italia. Facendo capire che per il momento non c'è alcuna intenzione di cambiare le carte in tavola. Berlusconi porrà delle condizioni. Dipenderà - spiegano i fedelissimi - dal progetto, da chi farà parte del comitato, chi si occuperà dei dossier (l'ex premier vuole dire la sua su quelli economici e lasciare spazio all'alleato sui temi legati all'immigrazione) e quale collocazione avrebbe il nuovo soggetto. Insomma è prematuro affrontare il discorso ma Berlusconi, al contrario dell'ala anti-salviniana di FI, che si sta sempre più ingrandendo alla Camera e al Senato, non ha detto no. Rispetto delle regole, FI come cardine dell'alleanza, nessun padre padrone: sono alcuni dei paletti che verranno alzati. Allo stesso tempo Berlusconi non intende chiudere l'altro forno. Continuerà a dialogare con chi si mostra responsabile nell'interesse del Paese. E dunque soprattutto con il Pd. Anche se «non prendiamo neppure in considerazione l'ipotesi di allearci con la sinistra o M5s». Insomma chiarisce un big di FI il Cavaliere prima di fare qualsiasi mossa azzardata intende aspettare la partita della legge elettorale. Con la convinzione che i rosso-gialli dovrebbero alla fine mantenere, anche per il gioco dei veti incrociati, un impianto maggioritario.

TENSIONI

Le tensioni nel centrodestra comunque restano. Salvini non ha gradito affatto la lettera inviata dall'ex premier al Corriere sulla necessità di schierarsi al fianco degli autonomi e delle partite Iva. E' su questo terreno che si registra un asse tra FI e i dem. «Ma quelle cose avremmo potuto scriverle insieme», il ragionamento fatto dall'ex ministro dell'Interno al Cavaliere in una nuova telefonata che c'è stata domenica (dopo quella di sabato) durante la quale Salvini - dicono i suoi - ha ribadito la necessità che ci sia da parte di tutti «un passo indietro» per il bene di tutto il centrodestra. L'ex premier ha rivendicato di non aver mai pensato di appoggiare l'esecutivo, da qui il (parziale) chiarimento. Tra i gruppi parlamentari azzurri, però, prevale il forte scetticismo sulla proposta di Salvini. «No ad un'annessione che andrebbe a limitare l'agibilità e la libertà politica del partito», il ragionamento.

Emilio Pucci

