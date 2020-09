L'IMPRESA

TREVISO A 17 anni la sua vita è cambiata ma quel brutto incidente che lo ha costretto in carrozzina non lo ha piegato. E ora a 44 anni sta per realizzare un sogno: per la prima volta salirà sulle tre cime di Lavaredo sulla carrozzina. Lungo il ripido sentiero che dal rifugio omonimo sale fino alla forcella Lavaredo. Spinto a turno da sei guide tra i cinquanta volontari del soccorso alpino del Cai per spiegare che mai - quando si mette in moto tutto ciò che serve - la montagna chiude le porte alle persone con disabilità. Sono le tre cime più famose delle Dolomiti ad aprire la strada oggi ad una spedizione incredibile, trainata dalla forza di volontà di Davide Modesto, 44 anni, di Trevignano, (Treviso).

L'INCIDENTE

Quella forza che non è mai venuta meno da quell'incidente capitato il 2 aprile del 94: un'auto lo ha colpito in pieno mentre tornava a casa. Una forza che gli ha consentito di mantenere il passo sempre in salita. Come quella che sta per realizzare grazie a una catena di solidarietà che ha subito preso quota. A Davide è stato detto: «Si può fare». Ci ha pensato tra i compagni di corso Aldo Solimbergo, presidente Lions Club Treviso a dare il là. La macchina organizzativa è stata messa in moto dal Lions Club Treviso Sile e Leo Club Treviso Europa. Il percorso che farà in carrozzina oggi Davide è quello di tutti gli escursionisti: Treviso, Misurina e Rifugio Auronzo (m. 2.300) in macchina. Poi strada bianca dal rifugio Auronzo al rifugio Lavaredo. Da qui la salita di 150 metri di dislivello fino alla forcella Lavaredo (m.2.500). Per il superamento del dislivello oltre alla messa a punto della piattaforma mobile hanno teso la mano i volontari del Cai di Treviso con un nutrito gruppo di soci del soccorso alpino. In coda lungo il sentiero si sono uniti appassionati di montagna tra i partecipanti del Lions Club Treviso Europa, Lions Club Noale, Treviso finestra sulle Dolomiti, Cai di Domegge, amici di Davide, escursionisti delle poste di Treviso, amici del Consiglio regionale del Veneto. In marcia questa mattina sui passi tracciati da Davide anche i sindaci di Treviso, Mario Conte e di Trevignano, Ruggero Feltrin. Davide sorride alle Tre cime il mantra scelto per la giornata. «Tutto questo non lo faccio da solo. Ho bisogno di chi mi accompagna - dice Davide - Ma ho capito anche che siamo tutti bisognosi gli uni degli altri. Tutte le persone, nessuno escluso, non vanno da nessuna parte da sole».



