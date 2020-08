LA TRAGEDIA

LODI Per la morte di Elisa Conzadori, la donna di 34 anni travolta e uccisa a Ferragosto da un treno a un passaggio a livello di Maleo, la Procura di Lodi ha aperto un'indagine per omicidio colposo e ha disposto una perizia cinematica sulle sbarre. Quelle sbarre, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, che erano alzate quando è passato il treno regionale 2651 Milano-Mantova che ha travolto e accartocciato la Citroen C1 rossa su cui viaggiava la vittima. «Risentiremo immediatamente i testimoni già ascoltati attentamente ieri - ha spiegato il procuratore lodigiano Domenico Chiaro -. Velocemente, poi, abbiamo deciso che eseguiremo una perizia cinematica sul luogo. Qui una donna di soli 34 anni - ha aggiunto - ha perso la vita. Meno male che abbiamo dei testimoni oculari».

I testimoni sono due ed erano uno a bordo di un'utilitaria e l'altro in sella a una moto al momento dell'incidente. L'automobilista, in particolare, ha visto l'intera scena e ha spiegato di aver visto le due sbarre abbassate e poi, improvvisamente, alzarsi di fronte a chi procedeva da Codogno verso Maleo (la direzione in cui viaggiava la donna), come se il treno fosse già passato, quando invece non lo era. Tra le ipotesi, dunque, non si esclude il malfunzionamento della sbarra.

LE INDAGINI

Con le testimonianze acquisite, comprese quelle delle forze dell'ordine che per prime sono arrivate sul posto, ossia agenti della polfer e carabinieri, per la Procura gli elementi a disposizione appaiono già in parte sufficienti per accertare il quadro delle eventuali responsabilità. È stata inoltre disposta l'autopsia, in programma martedì prossimo.

«Quello che è successo è raccapricciante e indigna sentire Rfi che non c'è stato nessun guasto», ha detto ieri il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, che ha chiesto che venga eliminato quel passaggio a livello. Una richiesta già avanzata in passato.

Per Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone, il paese originario della 34enne, quello che è successo «poteva accadere a ciascuno di noi perché credo che ci siano veramente poche persone che, attraversando un passaggio a livello, guardano prima a destra e a sinistra invece di fidarsi, semplicemente, di una sbarra alzata. È terribile».

Infine c'è chi ricorda i problemi più volte segnalati in passato all'altezza di quel passaggio a livello, le cui sbarre per Rfi funzionano però «perfettamente». Le indagini della Procura lodigiana aiuteranno a far luce sulla morte di Elisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA