Si alza in volo con il deltaplano, precipita e muore dopo 15 secondi

L'INCIDENTESAN STINO DI LIVENZA (VE) Un'anomalia nella fase del decollo con il deltaplano, muore l'inventore della barca che vola. Enos Gaiga, 54 anni originario di Udine ma residente a Fontanafredda, ha perso la vita ieri pomeriggio a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Per lui in programma un volo con un Aeros, dotato di un motore 4 tempi da 40 cavalli di proprietà di un amico dell'hinterland pordenonese. In realtà quel volo è durato solo 15 secondi, con il velivolo che ha colpito un terrapieno per schiantarsi contro un paio di alberi e...