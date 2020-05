IL PUNTO

VENEZIA Ieri il bollettino nazionale della Protezione Civile ha evidenziato 474 vittime da Coronavirus in più rispetto al 1° maggio, tanto da portare a 28.710 il totale dall'inizio dell'emergenza. Un numero immane, se si pensa che equivale ai residenti di un'intera città come Vittorio Veneto o Spinea, giusto per dare un'idea delle tragiche dimensioni del fenomeno. Va detto però che l'incremento giornaliero effettivo è di 192 morti, mentre gli altri 282 sono decessi extraospedalieri, avvenuti ancora ad aprile e registrati solo adesso. Chiarito questo punto, per il resto anche nelle ultime ventiquattr'ore si è confermata la tendenza al miglioramento complessivo della situazione, in Italia così come a Nordest.

VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, i casi totali salgono a 18.260 (+121), in forza di una mole di tamponi arrivata a 371.354, così come le vittime complessive passano a quota 1.508 (+22), di cui 1.177 sono spirate in ospedale. Tutti gli altri indicatori, invece, sono incoraggianti. Diminuiscono i soggetti in isolamento domiciliare (7.165, -17) e soprattutto i ricoverati: in area non critica ora sono 945 (-18) e in Terapia Intensiva 108 (-2), meno della metà dei pazienti intubati per altri motivi (237) e di quelli affetti da Covid che lottavano per la vita quando venne emanata la nuova ordinanza a Pasquetta (245). Calano anche i degenti che si trovano nelle strutture intermedie: adesso risultano 118 (-1). Aumentano infatti le dimissioni, sia dai nosocomi (finora 1.689, + 22) che sul territorio (177, + 1). In crescita, non a caso, sono pure le guarigioni e negativizzazioni: 9.330 (+371).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pure in Friuli Venezia Giulia la situazione è confortante. I casi complessivi sono 3.059 (+18). Rispetto al totale dei contagiati, ne sono totalmente guariti 1.519 e altri 136 non sono ancora negativi al tampone ma comunque non manifestano più sintomi. Un altro morto in più fa salire la conta a 295 dall'avvio dell'epidemia. Resta inalterata la classifica provinciale della letalità: Trieste (158 decessi), Udine (72), Pordenone (61) e Gorizia (4), a cui va aggiunta una vittima residente fuori regione. Sono solo 5 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia Intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano 131 e le persone in isolamento domiciliare sono 973.

ITALIA

Quanto all'Italia, il dato reale dei decessi nelle ultime ventiquattr'ore è sceso (per la prima volta dal 14 marzo) sotto le 200 unità. Tutti i parametri continuano a muoversi in direzione di una riduzione del contagio: basso rapporto tra nuovi casi (1.900) e tamponi effettuati (55.412), crescita dei guariti (ormai sono 79.914), riduzione degli ospedalizzati (i ricoverati in Terapia Intensiva sono attualmente 1.539, quelli in area non critica 17.357). Da sole Lombardia e Piemonte contabilizzano il 54% delle ultime infezioni rilevate, rispettivamente 533 e 495.

AZIENDE

Resta tuttavia la necessità dei dispositivi di protezione individuale e nella produzione ora scendono in campo anche colossi come Fca e Luxottica. Ieri il Veneto ha ricevuto da Benetton Group un dono che vale 1 milione di euro: 100.000 camici in pieno stile United Colors, cioè tute bianche ma con i polsini di tinte diverse, in modo da identificare i diversi staff ospedalieri. «Li stiamo già distribuendo nelle varie Ulss», ha spiegato il governatore Luca Zaia. In tutta Italia, inoltre, da metà maggio le mascherine saranno disponibili in 100.000 punti vendita (uno ogni 600 abitanti), al prezzo massimo di 50 centesimi l'una. «Abbiamo già cominciato a pensare a quelle per bambini: abbiamo già i primi prototipi», ha annunciato il commissario Domenico Arcuri, segnalando pure l'acquisto di altri 5 milioni di tamponi. «A partire da metà giugno l'Italia produrrà mascherine in modo crescente, da 4 milioni al giorno fino a 35 milioni a metà agosto», ha infine specificato il ministro Federico D'Incà.

Angela Pederiva

