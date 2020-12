LE REGOLE

ROMA Da ieri non possiamo più lasciare la Regione di residenza e lo stop - almeno fino al 6 gennaio compreso - vale anche per chi possiede una seconda casa oltreconfine. Da oggi insomma le case di vacanze raggiungibili sono solo quelle che si trovano nel proprio territorio regionale anche se, in compenso, vi si può andare in qualunque giorno, anche in quelli rossi, a patto che vi si rechino solo i membri conviventi di una famiglia.

Sessanta milioni di italiani entrano così in un ciclo festivo davvero bizzarro, una sorta di vacanza a piede libero, scandito da un decreto legge che intende spingere i cittadini a stare a casa il più possibile ma senza strattonarli.

LE NOVITÀ

Per spiegare per bene cosa si può fare e cosa no, ieri Palazzo Chigi ha diffuso sul sito www.governo.it le risposte alle domande più frequenti (Faq). Ne sono emerse due novità che allentano il reticolo dei divieti.

La prima notizia interessa chi vuole andare a trovare parenti e amici: lo si potrà fare sempre - anche nei giorni rossi - anche superando i confini del proprio Comune. Finora si sapeva che nei giorni rossi non si poteva uscire dai confini comunali. Unica limitazione superstite è che si potrà fare un solo viaggio al giorno e che le persone che si possono spostare assieme sono solo due, eventualmente accompagnate da figli minori di 14 anni.

La seconda novità riguarda gli abitanti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che -com'era noto - possono raggiungere parenti o amici nell'ambito di un raggio di 30 chilometri. Il governo ha specificato ieri che questo spazio di libertà consente di superare anche i confini regionali, anche nei giorni rossi per non danneggiare chi abita in paesi vicini alla linea di demarcazione fra Regioni.

Insomma entriamo in un lockdown dolce ma che non va sottovalutato: sarà cosa buona uscire di casa solo se necessario e portarsi sempre in tasca il modulo dell'autocertificazione. Come in primavera.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA