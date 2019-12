«Sì all'autonomia e a Zaia candidato Conte? Non dura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Selfie in riva degli Schiavoni, schiena alla laguna. «Ocio ae sardine...», scherza un sostenitore. «E che, so' carnivore?», sorride Giorgia Meloni. La presidente di Fdi sceglie il popolare sestiere di Castello per la sua visita alla Venezia che torna a vedere l'acqua alta a un mese dall'Aqua Granda, una mini-passeggiata sotto la pioggia fra i bar e i negozi rimasti danneggiati, accompagnata dal collega deputato Luca De Carlo, dal consigliere regionale Massimo Giorgetti e dal dirigente nazionale Raffaele Speranzon. «Tutti gli altri...