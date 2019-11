Si affida all'Ndrangheta per pestare i parenti: arrestate 5 persone a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPADOVA Ndrangheta, faide familiari e lotta per l'eredità. Ma anche traffico illecito di rifiuti. Le maxi inchieste delle procure di Reggio Calabria e di Brescia portano in Veneto, terra dove la criminalità organizzata ha allungato da tempo i suoi tentacoli. Otto persone sono state fermate (un'altra è ricercata) per avere portato a termine un pestaggio contro un ragazzo, nel Mantovano. È il risultato dell'operazione Hope, condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Dda bresciana. In carcere gli albanesi residenti nel...