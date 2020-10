IL FOCUS

ROMA Sempre più vicini alla meta, anche se c'è già chi ipotizza che prima del 2022 non ci saranno vaccini per tutti. La grande corsa al siero che dovrebbe mettere ko il virus sembra entrata nella fase decisiva, con diversi candidati molto vicini ad avere i dati preliminari dei test, necessari per le richieste di approvazione. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato ieri che, in Italia, le prime dosi potrebbero arrivare già a dicembre, e anche negli Usa si spera in un via libera entro l'anno, mentre in Cina già si parla di produzione di massa.

I TEST

Le previsioni, ha ricordato lo stesso presidente del Consiglio, dipendono dall'esito dei test di fase 3 in corso. «Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto rolling value) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane - ha chiarito -, le prime dosi saranno disponibili all'inizio di dicembre. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astra Zeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera». Arrivare a coprire tutta la popolazione, poi, sarà un lavoro che richiederà mesi o anni. Anche perché l'immunità del vaccino comincia circa un mese dopo l'inoculazione e la maggior parte dei vaccini allo studio prevede un richiamo uno o due mesi dopo la prima dose.

LE VALUTAZIONI

Quello di Oxford è uno dei due in corso di valutazione da parte dell'Ema, l'autorità europea sui farmaci, insieme a quello studiato da Pfizer. Questo secondo candidato è uno di quelli su cui si appuntano le speranze anche negli Usa, con il Ceo della compagnia che ha annunciato che la prima analisi preliminare sui dati della sperimentazione, e quindi la successiva richiesta per un'approvazione di emergenza all'Fda, potrebbe arrivare nella terza settimana di novembre. La stessa timeline teorica, con l'analisi ad interim a novembre e l'eventuale approvazione a dicembre, è stata ipotizzata anche dall'amministratore delegato di Moderna, un'altra azienda che ha un vaccino in fase 3. «La prima analisi avverrà probabilmente in novembre, ma è difficile dire esattamente in che settimana perché dipende dal numero dei casi. Se invece ci vorrà di più a ottenere i risultati il via libera potrebbe arrivare l'anno prossimo».

Anche in Cina, il paese al mondo che ha più sperimentazioni in corso, sembrerebbe essere vicino il traguardo con Sinopharm, società cinese al lavoro su due candidati, che si avvia alla produzione di massa. Il presidente Liu Jingzhen, secondo la tv statale in lingua inglese Cgtn, ha detto che Sinopharm «è pronta a cominciare la produzione su larga scala per assicurare scorte sufficienti e sicure». La Cina conta di produrre 610 milioni di dosi di vaccini entro la fine dell'anno - ha confermato Zheng Zhongwei - a capo della task force di sviluppo dei vaccini anti Covid-19. La Cina, ha riferito inoltre Tian Baoguo, vicedirettore del ministero della Scienza e della Tecnologia, vanta 13 vaccini contro il Covid-19 in fase clinica di cui 4 giunti in fase 3, quella finale: le dosi somministrate finora hanno interessato 60.000 persone che non hanno segnalato effetti collaterali gravi.

C'è, poi, l'India con il Serum Institute di Pune, che normalmente produce il 60% dei vaccini del mondo, e che si è detto pronto a far uscire le prime dosi dai suoi impianti a dicembre. Ma questa corsa per frenare la pandemia ha un prezzo: il gigante farmaceutico ha dovuto interrompere la produzione dei vaccini contro morbillo, rosolia, parotite ed epatite B. Poiché la priorità delle scarse dosi prodotte va ai paesi in via di sviluppo, a soffrire di più delle ristrettezze dovrebbero essere proprio i paesi benestanti.

CAVIE UMANE

Per accelerare i tempi invece il Regno Unito sta spingendo per essere la prima nazione a condurre degli studi esponendo deliberatamente cavie umane al coronavirus. I test, che dovrebbero coinvolgere fino a 90 volontari sani, potrebbero iniziare a gennaio. Il governo, riferisce la Bbc, sta investendo 33,6 milioni di sterline. Anche se - come ha affermato in una diretta Twitter - la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata fino al 2022. Lo stesso orizzonte temporale che è stato evocato dal virologo Andrea Crisanti, secondo cui una vaccinazione di massa non avverrà prima di due anni.

Cristiana Mangani

