Sì a Von der Leyen per 9 voti: Lega contro i 5Stelle determinanti

LA GIORNATASTRASBURGO L'ex ministra tedesca Ursula von der Leyen sarà la prima donna a guidare la Commissione. È sostenuta in parlamento da una maggioranza pro-Ue formata essenzialmente da partito popolare, Socialisti&Democratici, liberali+macroniani con l'aggiunta degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, pronti a cogliere fortunosamente l'occasione di uscire dall'isolamento politico. Tuttavia VDL, come ormai viene familiarmente chiamata la neopresidente, ce l'ha fatta per pochissimo aggiudicandosi solo 9 voti di margine con 383 sì. 327 i...