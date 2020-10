LA SENTENZA

ROMA Si è chiuso a Perugia il primo grado di giudizio per il caso Shalabayeva con un verdetto di condanna per tutti gli imputati. Il rimpatrio della moglie del dissidente kazako è stato considerato per il Tribunale, un sequestro di persona, e il presidente Narducci ha ritenuto di dover andare molto oltre le richieste del pm che aveva sollecitato per gli imputati pene inferiori ai due anni. La sentenza è stata emessa nei confronti di chi ha operato alla fine di maggio del 2013, quando la donna è stata prelevata dalla sua abitazione a Casalpalocco, insieme con la figlia Alma, e rimpatriata.

LUNGA ATTESA

Dopo una Camera di consiglio di oltre sette ore, il Tribunale ha condannato a 5 anni l'allora capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese, già capo dello Sco e ora questore di Palermo, e Maurizio Improta, che guidava l'Ufficio immigrazione e ora è ai vertici della Polizia ferroviaria. Nei loro confronti è stata disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una sentenza durissima per chi, in quei giorni, ha eseguito gli ordini mentre la diplomazia kazaka si muoveva a livello di Farnesina e di Interni, dove era ministro Angelino Alfano. Così due poliziotti di prima linea sono finiti sul banco degli imputati. Con loro Luca Armeni e Francesco Stampacchia, funzionari della squadra mobile, condannati sempre a cinque anni, Vincenzo Tramma e Stefano Leoni, in servizio all'Ufficio immigrazione, ai quali sono stati inflitti quattro anni e tre anni e sei mesi.

Assolta invece dall'accusa di sequestro di persona il giudice di pace che si occupò del procedimento Stefania Lavore, condannata a due anni e sei mesi per falso. Assoluzione per tutti da una decina dei capi d'accusa per falso ideologico, abuso e omissione di atti d'ufficio. Cortese, Improta e gli altri poliziotti coinvolti, così come il giudice di pace, hanno sempre rivendicato la correttezza del loro comportamento e le difese hanno già annunciato ricorso in appello. La considerazione che viene fatta è: che vantaggio avrebbero tratto gli imputati dal rimpatrio di Alma Shalabayeva? Tanto che anche l'avvocato Astolfo Di Amato che assiste la donna, ha dichiarato: «Nessun imputato aveva un interesse personale e quindi hanno obbedito a degli ordini. Chi li ha dati l'ha fatta franca».

C. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

