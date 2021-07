Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCAGLIARI Piove cocaina dai cieli della Sardegna. Un carico di polvere bianca è stato sganciato sull'Isola da un aereo ultraleggero. Una scena che a molti ha ricordato le tecniche usate dai narcos in Sudamerica per evitare i controlli delle forze dell'ordine e consegnare la merce. È accaduto a Baratili San Pietro, nell'Oristanese: 8,5 chili di cocaina per un valore di 9 milioni di euro, sono caduti dal cielo sul tetto di una villetta,...