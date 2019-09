Sfogo di Zingaretti: ma chi comanda, il premier o Luigi?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Ma alla fine chi comanda? Conte o Di Maio?». Nicola Zingaretti rilancia la domanda parlando al telefono con i suoi in serata. Pensare che al pomeriggio i Dem erano usciti dall'incontro sui programmi con Giuseppe Conte soddisfatti, dicendo: «Sono state accolte quasi tutte le nostre proposte».CASELLEQuello che al Nazareno non comprendono è perché il premier, con il quale comunque in questi giorni si è mantenuto un canale di dialogo costruttivo, non riesca a sciogliere il nodo della formula dei vicepremier: due, uno o...