IL CASOROMA Le immagini del pullman in processione, scortato da migliaia di persone come Santa Rosalia, hanno fatto montare la polemica fino all'esplosione di ieri, quando il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha sentito la necessità di fare alcune puntualizzazioni su come e perché il caos sia scoppiato. «La Figc ha violato i patti - ha dichiarato il prefetto in un' intervista al Corriere della Sera -. Il pullman scoperto non era stato...