Lo slogan scelto per l'occasione - «Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime», tratto da una frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel citata nell'opera Il senso religioso di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione - non deve trarre in inganno: l'edizione numero 41 del Meeting di Rimini, la prima in era Covid, che si svolge da oggi a domenica al Palacongressi della Fiera, affronterà temi molto concreti . Si parte con Mario Draghi, mentre la giornata di chiusura vedrà l'intervento del cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei. Fra i due interventi, nei sei giorni che li separano, sono previsti gli interventi di

quattro ministri: i responsabili degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Economia Roberto Gualtieri, dei Trasporti Paola De Micheli, della Salute Roberto Speranza. Invitati anche Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti,

Graziano Del Rio, Maria Elena Boschi, Enrico Letta.

Presenti i segretari generali dei due sindacati più importanti, Maurizio Landini della Cgil e Annamaria Furlan della Cisl. Mentre le istituzioni europee saranno rappresentate da David Sassoli presidente dell'Europarlamento e Paolo Gentiloni commissario Ue per l'Economia.

