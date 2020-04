IL CASO

ROMA L'intervista rilasciata al Giornale da Conte in cui il premier ha lodato «l'opposizione responsabile» di Forza Italia ha aperto un varco. Raccontano dentro FI che all'inizio della settimana ci sia stato un contatto telefonico tra Berlusconi e il presidente del Consiglio. Tema: l'Europa. Ovvero l'appoggio del partito azzurro alla battaglia del governo per avere il pacchetto comprendente i Recovery bond' ma anche il Mes. Del resto il Cavaliere non torna indietro dopo il suo si' «senza se e senza ma» alla possibilità di utilizzare il fondo Salva Stati. Soltanto che i rapporti tra i sovranisti di Salvini e Meloni da una parte e i forzisti dall'altra rischiano sul serio di saltare.

Ieri l'ordine del giorno di Fdi alla Camera per stanare il Movimento 5 stelle sul Mes ha prodotto un'altra frattura nel centrodestra. FI ha prima votato insieme agli altri partiti dell'opposizione ma poi la capogruppo Gelmini ha fatto marcia indietro. Quel voto è stato un «errore tecnico», la spiegazione. Tesi che viene confermato dagli azzurri (pochi in verità, al di là delle regole sulla necessità di dimezzare la partecipazione dei parlamentari) che erano presenti in Aula. E ora si rischia un'altra frizione. Perché la Lega ha presentato, con l'ex vice ministro al Mef Garavaglia, una mozione di sfiducia al responsabile di via XX settembre Gualtieri. Berlusconi ha già fatto sapere di non essere d'accordo. «Non abbiamo votato una mozione di sfiducia neanche contro Bonafede. Siamo contrari a provvedimenti ad personam», spiega un big azzurro. «Ognuno si prenderà le proprie responsabilità», taglia corto Salvini con i fedelissimi, «è il momento di fare chiarezza».

Nella Lega da tempo c'è un confronto tra la strategia più moderata di Giorgetti e quella più barricadera del Capitano ma i due non hanno mai strappato e mai lo faranno. Solo che, con il Cavaliere intenzionato ad evitare spallate all'esecutivo per cercare comunque la via dell'approdo a un governo istituzionale, il leader lumbard ha raffreddato e non poco la voglia di larghe intese. L'obiettivo della Lega è quello di far cadere Conte ma Salvini non crede più alle voci che gli arrivano dal suo partito, ovvero che «Renzi in un mese farà cadere il premier». Ed ecco che ha scelto la strada della guerriglia (il Pd gli dà dell'irresponsabile), mettendo nel mirino chi ovvero Gualtieri si è mosso con Gentiloni a sostegno della Ue. Ed è finito sotto attacco anche Berlusconi: «Chiedete a lui se esiste il centrodestra. Mi spiace che dica esattamente quello che dicono Prodi e Renzi», taglia corto l'ex ministro dell'Interno. Un big lumbard si spinge oltre: «Berlusconi ormai pensa solo ai suoi affari». Dunque il centrodestra va in ordine sparso. In FI si confrontano diverse posizioni: c'è chi vorrebbe l'appoggio esterno (riferimento Letta), chi invece è scontento perché considera in questo momento il partito troppo collaborazionista. L'ex premier però smonta le accuse: «Il centrodestra resterà unito». E intanto cresce nei sondaggi Meloni. Ieri ha portato avanti la battaglia sul Mes e ora Fdi sta provando a tessere la tela con quei pentastellati che hanno votato il suo ordine del giorno. La prossima mossa sarà creare un fronte largo e ripetere l'esperimento di ieri al Senato.

Emilio Pucci

