LA TRAGEDIA

PALERMO I follower sono tutto. Il numero dei like fa la differenza tra chi esiste e chi no. Soprattutto se si hanno solo dieci anni e Tik-tok è l'unico mondo di cui si ha esperienza. Un mondo virtuale, in cui si può fingere di essere ciò che non si è: belli, alla moda, coraggiosi. Chiara, usiamo un nome di fantasia, era una bambina come tante, cresciuta tra i vicoli della Kalsa, l'antico quartiere arabo di Palermo. Aveva solo dieci anni, tre profili su Facebook e due su Tik-Tok, il social cinese amato dai ragazzini. Chiara aveva un cellulare, faceva decine di video, aveva i suoi follower, bambini come lei. Mercoledì sera, come aveva già fatto in passato, hanno raccontato i suoi genitori ai medici, si è chiusa in bagno. «Vado a fare la doccia», ha detto. La sorellina l'ha trovata priva di sensi, con un'estremità della cintura dell'accappatoio legata al collo e l'altra al portasciugamani, pronta a riprendere con il telefonino la sua performance al Blackout challenge, una assurda gara in cui vince chi resiste più a lungo senza soffocare. Una sfida senza senso a cui partecipano in tantissimi. Chi sopravvive posta il video sul social. Chiara è morta.

DUE INDAGINI

Il padre l'ha trovata in bagno. A terra, cianotica. La corsa all'ospedale dei Bambini di Palermo, un tentativo di rianimazione, poi il coma irreversibile e la dichiarazione di morte cerebrale. I genitori, due operai con un'altra figlia e una terza in arrivo, hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. Una tragedia assurda su cui sono state aperte due indagini: una della Procura dei Minori diretta da Massimo Russo, l'altra della Procura ordinaria coordinata da Laura Vaccaro, l'aggiunto che si occupa di reati a carico delle fasce deboli. A raccontare cosa è accaduto sarà il cellulare di Chiara, che forse ha ripreso i suoi ultimi istanti di vita. Sequestrato dalla polizia che indaga sulla tragica morte della bambina, verrà visionato dagli investigatori. E nelle prossime ore verranno risentiti anche i familiari della piccola che dovranno spiegare chi ha creato i profili social di Chiara. È stata la bambina contravvenendo alla regola che richiede almeno 16 anni per un'identità virtuale? Sono stati i genitori? L'ipotesi di reato, ancora a carico di ignoti, al momento è di istigazione al suicidio. Ma chi ne sarebbe responsabile? «È da mesi che lanciamo l'allarme sui pericoli a cui sono esposti gli adolescenti, ma restiamo inascoltati», afferma lo psichiatra Daniele La Barbera. «Il mondo virtuale aumenta in modo esponenziale i bisogni degli adolescenti come l'emulazione, la ricerca del rischio e la spettacolarizzazione», dice. E gli adulti, troppo spesso distratti, si accorgono dell'emergenza quando è troppo tardi e la tragedia è compiuta.

STRETTA SUI PROFILI

«Siamo davanti a un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza alla famiglia e agli amici di questa bambina. La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità assoluta, siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini», fa sapere un portavoce del social. «Nonostante il nostro dipartimento dedicato alla sicurezza non abbia riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato un simile accadimento, continuiamo a monitorare attentamente la piattaforma come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra community al sicuro - aggiunge - Non consentiamo alcun contenuto che incoraggi, promuova o esalti comportamenti che possano risultare dannosi. Utilizziamo diversi strumenti per identificare e rimuovere ogni contenuto che possa violare le nostre policy». Il 22 dicembre il Garante della privacy ha aperto un procedimento a carico del social cinese, proprio sulla tutela dei minori. La piattaforma, pochi giorni dopo, ha imposto una stretta sui profili dei minori di 16 anni.

Lara Sirignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

