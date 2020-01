IL RETROSCENA

ROMA La prima decisione del dopo-Di Maio crea subito una spaccatura interna. C'è da decidere chi sarà il rappresentante dei grillini a Palazzo Chigi. Due contendenti. Da una parte Stefano Patuanelli, dall'altra Alfonso Bonafede. Entrambi hanno un ottimo rapporto con il premier. Seppur per storie e motivi diversi. Il titolare del Mise ha condotto le trattative questa estate con il Pd, è molto stimato dai parlamentari e spinge per collocare il Movimento «tra i riformisti». Dunque nel campo del centrosinistra. Il Guardasigilli, invece, è colui che reclutò l'allora prof Conte dall'Università di Firenze (dove si erano conosciuti) proponendolo come ministro della Pubblica amministrazione di un governo pentastellato che non vedrà mai la luce. Sfumature: Bonafede è considerato «un fratello» da Di Maio, Patuanelli invece viene visto con sospetto dai parlamentari più vicini al ministro della Farnesina: «Se Stefano farà il capo delegazione facciamo prima a trasferirci tutti al Nazareno», dicono, caustici, i parlamentari vicini a Luigi. Nel dubbio, anche questa pratica dipenderà dal risultato di domenica notte. A seconda del successo o meno dei dem. Morale: se ne riparlerà la settimana prossima. Magari proprio all'assemblea congiunta dei parlamentari, magari con un voto, in programma martedì. Ecco perché anche il reggente Vito Crimi che - ieri al Senato ha illustrato ai facilitatori il percorso degli Stati generali - temporeggia. Sono ore complicate. Ma anche magmatiche.

IL PROVVEDIMENTO

Per oggi sono attese le espulsioni dei parlamentari morosi: per sette di loro ci sarà il cartellino rosso. Della lista fa parte, però, anche chi se n'è già andato nell'ultimo mese. A partire da Lorenzo Fioramonti. Sicché i reali sanzioni dovrebbero essere almeno due: uno al Senato e un altro alla Camera. Questa sarà solo la prima tranche. Contestualmente i probiviri concederanno «una deroga» a chi in queste ore ha risposto alle lettere di richiamo e ha iniziato a mettersi in regola. Insomma, chi va e chi resta. Come i famosi «pugnalatori» indicati dall'ormai ex capo politico nel discorso d'addio (o della cravatta tolta). Tutti negano qualsiasi addebito: da Dalila Nesci a Emanuele Dessì.

Beppe Grillo continua a rimanere in silenzio, spiazzato come raccontato da Il Messaggero, per la tempistica usata dal ministro degli Esteri.

Tace - anzi si è limitato a fare recapitare dall'Iran un laconico «grazie Luigi» - Alessandro Di Battista. Con lo staff di Di Maio costretto a smentire qualsiasi retroscena: «Dibba è un amico, nel mio discorso non c'erano riferimenti a lui». Ma di fatto non lo ha mai citato nel bene e nel male. Nemmeno una volta. Distrazioni di un discorso in cottura da un mese? Tutti tasselli di una situazione complicata, avvolta nei tatticismi. Paola Taverna è chiusa nel più classico attendismo: molti guardano alla vicepresidente del Senato come regina di una nuova gestione collegiale. «Paola aspetta l'evolversi degli eventi», dicono i fedelissimi della pasionaria intenti a capire il futuro. Che poi è quello di tutta la compagnia.

Da quanto si è capito, anche se al momento non ci sono certezze, la road map dovrebbe essere questa: a marzo gli Stati generali, con le varie mozioni, poi la stesura della nuova Carta dei valori, poi solo dopo il voto per eleggere il nuovo vertice. Se scomparirà la figura del capo politico, occorrerà cambiare lo statuto del M5S che al momento non prevede gestioni collegiali.

L'EX CAPO

E Di Maio? «Rimarrà in fase zen per un po'», scherzano i suoi amici. E poi, sempre a seconda del risultato dell'Emilia, valuterà le mosse da fare. Di sicuro agli Stati generali porterà il suo contributo. Non solo. Chi gli sta vicino è sicuro «che ritornerà». Perché? «Gli anti-Luigi, che fanno i fenomeni, non sapranno mettersi d'accordo tra di loro».

Ieri l'ex capo politico - dopo aver fatto mettere la famosa cravatta sotto una teca negli uffici grillini della Camera - è andato a Bologna per chiudere la campagna elettorale di Simone Benini. Davanti a 200 persone, come scrive l'agenzia Ansa, ha detto: «Ai cittadini non interessano i nostri dibattiti interni, ma cosa fa il governo». Per la cronaca non indossava la cravatta.

Per i sostenitori della linea anti accordi con il Pd, quindi tutto il mondo legato al ministro degli Esteri, è arrivata comunque una piccola soddisfazione. Ai ballottaggi per scegliere i candidati governatori ha vinto la vecchia guardia. In Liguria e Puglia correranno Alice Salvatore e Antonella Laricchia, non certo sostenitrici dell'abbraccio con i dem.

Simone Canettieri

