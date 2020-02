IL CASO

PADOVA Aveva distrutto un ufficio postale a inizio gennaio perché non gli era ancora arrivato il bonifico mensile del reddito di cittadinanza. Centomila euro di danni e tanta paura per dipendenti e clienti che quella mattina si trovavano allo sportello di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Orgoglioso della sua prodezza, il marocchino 39enne Abdelouhaed Atourabi, aveva anche registrato un video-selfie in diretta, tra lo sguardo sbigottito di chi assisteva alla scena mentre l'allarme dell'ufficio postale suonava all'impazzata.

Ma per avere il sussidio il nordafricano aveva mentito: aveva sì un regolare permesso di soggiorno, ma non una casa. Era senza fissa dimora e dunque aveva presentato documenti falsi per dimostrare un'inesistente domicilio, quindi il reddito di cittadinanza non gli spettava. E così la guardia di finanza, ieri, dopo averlo denunciato, gli ha presentato pure il conto. Dovrà restituire 4.469 euro perché da aprile dello scorso anno percepiva indebitamente l'indennità di 496 euro al mese.

Ma l'episodio di violenza alle Poste non è stato che uno dei tanti di cui lo straniero si è reso protagonista. Danneggiamenti vari e una rapina con tanto di bottigliata in testa a una commessa e conseguente corsa in pronto soccorso. Fatti che gli sono valsi la nomea di terrore della Bassa.

Atourabi era stato colpito da un Daspo emesso dal prefetto già nel 2017 perché molestava i passeggeri in stazione a Padova. Poi la sua furia è esplosa all'inizio di quest'anno. Era il 7 gennaio quando intorno alle 12.30 è entrato delirante all'ufficio postale. Quando ha capito che sulla sua carta prepagata non era arrivato il bonifico con la mensilità del reddito, ha iniziato a prendere a calci tutto quello che gli capitava sotto tiro, devastando qualsiasi cosa. Quindi ha preso il telefonino e si è fatto un video in cui mostrava i danni fatti urlando: «Gli italiani sono tutti ladri». E poi giù ancora pugni su tavoli e vetrate. Le riprese sono finite sul suo canale Youtube, dove Atourabi pubblica vari messaggi deliranti.

Una volta arrivati i carabinieri, lo straniero era stato portato in caserma, denunciato a piede libero. Così dopo un paio d'ore davanti ai militari, è tornato a combinare nuovamente guai. Non sapendo dove andare, infatti, lo straniero ha pensato bene di sfondare la finestra di una casa disabitata a pochi passi dall'ufficio postale, per passarci la notte. E senza nemmeno rinunciare ai comfort, tanto che si è allacciato abusivamente alla rete elettrica per poter attaccare alcune stufette per riscaldare la camera da letto improvvisata. Nuovo giro in caserma e nuove denunce.

Di lui si sono perse le tracce fino al 9 febbraio, quando è tornato a colpire: è entrato in un supermercato e ha iniziato a bere liquori saccheggiando gli scaffali e tracannando l'alcol aggirandosi per le corsie. Una commessa l'ha rimproverato e per tutta risposta lui le ha spaccato una bottiglia in testa. A questo punto è scattato l'arresto che però non è bastato a trattenerlo in carcere: il giudice l'ha convalidato disponendo, però, l'obbligo di firma.

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e scattare la querelle politica, con un botta e risposta tra il commissario provinciale del Carroccio padovano, Filippo Lazzarin, e il sindaco del Pd di Piove di Sacco, Davide Gianella.

Il primo si è rivolto alla stampa e ha chiesto pubblicamente l'espulsione. Il secondo ha replicato di aver già inviato al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al sottosegretario Achille Variati, al prefetto di Padova Renato Franceschelli, al comandante dei carabinieri, della Guardia di Finanza e al questore un'istruttoria di quattro pagine sul caso con la richiesta di espulsione per motivi di pubblica sicurezza. «Ora lasciamo lavorare chi di dovere - tuona il primo cittadino - affinché si possa arrivare al risultato dell'espulsione. Se qualcuno pensava all'inerzia del sottoscritto, si sbagliava. Il sottosegretario Variati mi ha assicurato che l'istanza è sul tavolo del ministro, e sta seguendo il suo corso».

Intanto Atourabi è a piede libero e chi abita a Piove di Sacco teme in nuovi colpi di testa.

Marina Lucchin

