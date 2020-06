VENEZIA Un appello per gli animali affamati. L'ha lanciato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ieri in apertura della consueta diretta televisiva e social dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera, portando all'attenzione dell'opinione pubblica la situazione in cui versano il circo Cesare Togni, fermo da mesi a Sommacampagna (Verona) e lo zoo didattico La favola siamo noi, che si trova a Noventa Vicentina. Con la chiusura forzata per il lockdown e l'assenza di incassi per i mancati spettacoli, i gestori di queste attività sono infatti in grave difficoltà per l'approvvigionamento di cibo per gli animali. Di qui l'appello fatto arrivare al governatore. «È anche questa un'emergenza ha detto Zaia Il circo Togni ha 2 elefanti, 18 cavalli, 3 tori e 3 maiali, mentre La favola siamo noi ha 5 dromedari e poi asini, lama, per un totale di 150 animali. Bisogna sfamarli». Il presidente della Regione ha riferito che è già stata allertata la Protezione civile, ma l'appello è rivolto a tutti: «Chiunque voglia contribuire al salvataggio di numerosi animali che in questo momento sono senza cibo, lo può fare attraverso la Protezione civile oppure recandosi direttamente a Sommacampagna in Strada San Giorgio 44 e a Noventa Vicentina in via Caselle 13. Servono fieno, verdura, mangime». (al.va.)

