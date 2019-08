Severodvinsk e il mistero delle radiazioni «È esploso un razzo, morti 5 esperti russi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOROMA Né un sottomarino, né un jet. Ad esplodere giovedì scorso, nella regione dell'Arkhangelsk nel nord-ovest della Russia, è stato un missile a propulsione atomica. Tre giorni dopo il terribile incidente che ha suscitato serie preoccupazioni per l'incremento dei livelli di radioattività nella zona, si iniziano a conoscere alcuni dettagli in più. Non solo è stato aggiornato il bilancio dei morti a 7 (inizialmente erano 2 le vittime accertate) e quello dei feriti a 6, ma è stato anche stabilito come la base militare affacciata...